É possível pegar gripe aviária ao comer frango e ovos?

O tratamento indicado é o antiviral fosfato de oseltamivir, que deve ser administrado preferencialmente nas primeiras 48 horas após o início dos sintomas, podendo ainda ser útil em casos mais tardios. A medicação é oferecida pelo SUS e pode reduzir a gravidade da doença, tempo de internação e necessidade de ventilação mecânica. O tratamento dura, em geral, cinco dias, mas pode ser estendido conforme o quadro clínico do paciente.

Prevenção

O risco à saúde humana está relacionado principalmente à exposição direta a aves infectadas. A recomendação para a população é evitar contato com aves doentes ou mortas, inclusive silvestres, e comunicar imediatamente as autoridades de saúde ou meio ambiente em caso de suspeita. Para trabalhadores rurais ou profissionais com contato frequente com animais, o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) é essencial.

Em resumo: o vírus da gripe aviária não é transmitido pelo consumo de carne de frango ou ovos, desde que estejam devidamente cozidos. A preocupação maior ainda é a exposição direta a animais infectados, não os alimentos.