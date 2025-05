Desaprovação ao governo Lula continua alta e atinge 54%

O levantamento ouviu 2.500 pessoas em todo o país, entre os dias 14 e 19 de maio, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95,45%. Outros 6% dos entrevistados não souberam ou preferiram não opinar.

Nova rodada da pesquisa Pulso Brasil, divulgada nesta quarta-feira (21) pelo Instituto Ipespe, mostra que 54% dos brasileiros desaprovam a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A aprovação caiu para 40%, uma leve oscilação negativa de um ponto percentual em relação ao levantamento anterior, realizado em março.

Em março, a desaprovação ao governo também estava em 54%, enquanto a aprovação era de 41%. Naquele levantamento, 58% dos entrevistados avaliavam que o país seguia “no caminho errado”, frente a 35% que acreditavam que a economia estava na direção certa.

Esta sequência de pesquisas ao longo de 2025 indica estabilidade na percepção negativa sobre o governo, com leve queda na aprovação. O cenário é acompanhado de movimentos do Planalto que buscam conter desgastes, como a crise no INSS e tensões diplomáticas recentes.