Vigilante encontra corpo com mãos amarradas em canavial

De acordo com a Polícia Militar, o cadáver foi descoberto por um vigilante que transitava pela área e, ao perceber a cena, acionou as autoridades.

O corpo com aparência jovem foi localizado em estado de decomposição na segunda-feira (2) em um canavial na cidade de Santa Rita, na Região Metropolitana de João Pessoa (PB). A vítima apresentava sinais de violência: marcas de disparos de arma de fogo e as mãos amarradas.

A perícia foi realizada no local para tentar esclarecer se o crime ocorreu ali mesmo ou se o corpo foi apenas desovado no canavial, numa tentativa de dificultar as investigações conduzidas pela Polícia Civil.

Segundo a PM, o avançado estado de decomposição sugere que a morte tenha acontecido entre o domingo (1º) e a madrugada desta segunda-feira.

As investigações seguem em andamento para identificar a vítima, os autores do homicídio e esclarecer a motivação do crime.