Baptista Jr. confirma que Freire Gomes ameaçou prender Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou nesta terça-feira (3) os vídeos das audiências realizadas no âmbito da ação penal que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Em um dos registros, o ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista Junior, confirma que o então comandante do Exército, general Freire Gomes, ameaçou prender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) caso ele insistisse em acionar a Garantia da Lei e da Ordem (GLO) ou em implementar a chamada "minuta do golpe".

De acordo com Baptista Jr., o episódio ocorreu durante uma reunião no Palácio do Planalto, no fim de 2022. O brigadeiro relatou desconforto com a forma como o presidente da República abordava a possibilidade de usar a GLO, deixando os comandantes das Forças Armadas preocupados com os reais objetivos da medida.