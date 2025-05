Ex-chefe da FAB reafirma que general ameaçou prender Bolsonaro

O termo do depoimento de Baptista Júnior à Polícia Federal incluiu trecho em que ele relata que, em uma das reuniões dos comandantes das Forças com o então presidente da República, após o segundo turno das eleições, Freire Gomes chegou a alertar a Bolsonaro que poderia prendê-lo se desse início aos planos golpistas.

"[Depois de Bolsonaro] aventar a hipótese de atentar contra o regime democrático, por meio de algum instituto previsto na Constituição (GLO ou Estado de Defesa ou Estado de Sítio), o então comandante do Exército, General Freire Gomes, afirmou que caso tentasse tal ato teria que prender o Presidente da República".

A respeito da própria postura, Baptista Junior disse à PF que deixou "claro ao então presidente Jair Bolsonaro que não aceitaria qualquer tentativa de ruptura institucional para mantê-lo no poder; que a Aeronáutica não apoiaria qualquer tentativa de manutenção no poder do então presidente da República no poder, após 1° de janeiro de 2023".