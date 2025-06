Bandeira vermelha encarece conta de luz a partir deste mês

A conta de luz fica mais cara a partir de junho. Isso porque a bandeira tarifária da energia passa para vermelha, no patamar 1. O anúncio foi feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Com a nova bandeira, os consumidores vão pagar, este mês, um adicional de R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora utilizados.

Segundo a Aneel, projeta-se uma geração hidrelétrica menor em relação ao mês anterior, “diante do cenário de afluências abaixo da média em todo o país indicado pelo Operador Nacional do Sistema”, o que vai provocar um aumento nos custos de geração de energia, com o acionamento de outras fontes mais onerosas, como as usinas termelétricas.