Governo propõe nova tarifa grátis de energia; entenda

O governo federal apresentou uma proposta que amplia os benefícios da Tarifa Social de Energia Elétrica, prevendo isenção total da conta de luz para consumidores de baixa renda que consomem até 80 quilowatts-hora (kWh) por mês. A medida, elaborada pelo Ministério de Minas e Energia, foi encaminhada à Casa Civil nessa quarta-feira (16) e ainda pode sofrer alterações antes de ser enviada ao Congresso Nacional.

A proposta prevê que todos os consumidores inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que se enquadram nos critérios da Tarifa Social passem a ter desconto de 100% na conta de energia elétrica, desde que o consumo mensal não ultrapasse os 80 kWh. Se o consumo for superior, o usuário pagará apenas pela diferença.