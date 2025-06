Entenda as regras para viajar de avião com animais de serviço

Além disso, não é permitido fazer o check-in online, pois os clientes devem apresentar o animal e a sua documentação no balcão do aeroporto ao fazer o check-in. Para mais informações acesse a área do site da Azul na área de assistência especial

Gol

A empresa oferece o transporte de animais de serviço gratuitamente. Em ambos os casos é preciso pedir o auxílio no momento da compra da passagem ou até 48 horas antes da viagem. No dia do voo o passageiro precisa se identificar com um dos colaboradores da Gol no aeroporto.

Em casos de viagens domésticas, é preciso levar a carteira e plaqueta de identificação contendo: nome do cliente e do cão; nome do centro de treinamento ou do instrutor autônomo e número do CNPJ do centro ou CPF do instrutor. Também será necessário ter em mãos a carteira de vacinação atualizada, com a comprovação da vacina múltipla, antirrábica e a comprovação de tratamento anti-helmíntico (contra vermes).