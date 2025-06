Anvisa proíbe 3 marcas de 'café fake' por toxina imprópria

Além da toxina, os cafés apresentavam excesso de impurezas e matérias estranhas, como pedras, areia e fragmentos de plantas, além de problemas na rotulagem. Embora indicassem conter “polpa de café” ou “café torrado e moído”, usavam ingredientes de qualidade inferior, como grãos crus e até resíduos agrícolas, prática que levou à classificação popular de "café fake".

A decisão da Anvisa determina o recolhimento de todos os lotes, além da suspensão de fabricação, propaganda e uso desses produtos.

De acordo com o Ministério da Agricultura, as amostras analisadas apresentaram níveis de impurezas acima do limite legal, que é de 1%. Segundo o diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (Dipov), Hugo Caruso, os produtos sequer continham café na composição, sendo elaborados com o que classificou como “lixo da lavoura”.