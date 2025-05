Governo proíbe 3 marcas de 'café fake' torrado; saiba quais

As marcas foram desclassificadas após análises laboratoriais identificarem impurezas acima do permitido, além da presença de micotoxinas -- substâncias tóxicas produzidas por fungos -- em níveis superiores ao tolerado pela legislação. As amostras não atenderam aos padrões de identidade e qualidade exigidos pela Portaria nº 570, de 2022.

De acordo com o Mapa, as empresas responsáveis já foram notificadas e a orientação aos consumidores é que interrompam imediatamente o consumo dos produtos listados. Quem tiver adquirido os lotes afetados pode solicitar a substituição com base no Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, o ministério pede que casos de comercialização irregular sejam denunciados por meio do canal oficial Fala.BR, informando o nome e o endereço do estabelecimento onde ocorreu a compra.

Veja as marcas e lotes desclassificados:



Fonte: Ministério da Agricultura e Pecuária