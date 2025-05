Por que polícia espalhou sal em rodovia de SC durante frente fria

Policiais rodoviários despejaram nesta quinta-feira (29) 500 kg de sal sobre o asfalto de uma rodovia na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, em meio a uma forte frente fria que atinge o estado.

Por que isso foi feito?

A medida preventiva serve para evitar a formação de gelo na pista. A queda de neve e gelo chegou a interditar a SC-390 na manhã desta quinta-feira (29), segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual. nesta sexta-feira (30), a temperatura mínima registrada na região foi de 2°C.

Sal abaixa o ponto de congelamento da água, fazendo com que ela precise de temperaturas ainda mais baixas para se manter em estado sólido. "Enquanto a água pura congela a 0°C, a água com sal congela em temperaturas abaixo de zero. Para efeitos de comparação, a água do mar congela a -1,8°C, e uma solução com 10% de sal deve congelar em temperaturas em torno de -6°C", explicou Fabio Rodrigues, professor doutor do Instituto de Química da USP, ao UOL.