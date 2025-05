Turista chileno denuncia taxista após cobrança de R$ 778 no RJ

Um taxista foi detido na quarta-feira (28) no Rio de Janeiro (RJ), após cobrar R$ 778 de um turista chileno por uma corrida do Aeroporto do Galeão até a Barra da Tijuca.

O turista interrompeu a corrida antes do destino final e pediu apoio a uma equipe policial que estava na região da Avenida Abelardo Bueno, na Zona Oeste da cidade.

Durante a fiscalização, constatou-se que o carro era dirigido por um motorista cadastrado, porém ele estava acompanhado de outro homem sem autorização para atuar no serviço de transporte de passageiros.