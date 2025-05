Tarcísio diz que 'Bolsonaro temia que Brasil desandasse com Lula'

Em depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) demonstrava preocupação com os rumos do Brasil sob a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas negou qualquer intenção golpista por parte dele.

Tarcísio, que foi arrolado como testemunha de defesa por Bolsonaro e pelo ex-ministro da Justiça Anderson Torres, relatou que as conversas com o ex-presidente giravam em torno do receio de que “a coisa desandasse” com Lula no poder. “Era uma preocupação enorme com o futuro do país”, disse.

O governador acrescentou que Bolsonaro sempre o incentivou a “fazer a coisa correta”, compartilhando experiências sobre o governo. Questionado sobre a participação do ex-presidente nos atos golpistas de 8 de Janeiro, Tarcísio negou: “O presidente nem sequer estava no Brasil”.