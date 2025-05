'Impossível eu ter cometido esse crime', diz Paulo Cupertino

Exaltado, falando alto e olhando para as pessoas presentes no tribunal do Fórum da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, Paulo Cupertino Matias, 54, começou seu depoimento ao júri e negou que tenha assassinado o ator Rafael Miguel e os pais dele em junho de 2019, no bairro de Pedreira, na zona sul da cidade.

"Impossível eu ter cometido esse crime", afirmou Cupertino ao entrar no plenário.