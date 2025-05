Acusado de matar ator de 'Chiquititas' vai a júri popular na 5ª

Segundo o boletim registrado pela polícia, os três foram até a casa da namorada para conversar com o pai dela sobre o namoro, por volta das 14h. As vítimas foram recebidas pela mãe e pela jovem.

Logo depois, Cupertino teria chegado com uma arma e, em seguida, atirado contra as três vítimas, que aguardavam no portão da casa. Todos morreram no local..