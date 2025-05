'Mãe da mata' teria guiado caçador na floresta Amazônica; VÍDEO

O caçador Magnilson da Silva Araújo, de 33 anos, foi encontrado vivo após passar 50 dias desaparecido numa área de floresta entre Manacapuru e Novo Airão, no interior do Amazonas.

Visivelmente debilitado, ele apareceu nesta quarta-feira (28) perto de uma casa, a cerca de 5 km do ponto onde havia sumido, após sair para caçar com dois companheiros no início de abril. Após comer, passou mal e foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao hospital de Novo Airão, onde permanece em observação.