Desemprego fica em 6,6% e tem menor taxa até abril

A taxa de desemprego do Brasil voltou a surpreender analistas ao ficar relativamente estável em 6,6% no trimestre até abril, abaixo das previsões do mercado financeiro, segundo dados divulgados nesta quinta (29) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Leia mais: Desemprego sobe em 12 estados no 1º trimestre

O patamar é o menor para esse período de três meses na série histórica da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), que começou em 2012.