Desemprego sobe em 12 estados no 1º trimestre

O aumento da taxa de desemprego no Brasil foi acompanhado por altas do indicador em 12 unidades da federação no primeiro trimestre de 2025, ante os três meses finais de 2024.

É o que apontam dados divulgados nesta sexta-feira (16) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O instituto disse que o desemprego ficou estável, sem variação significativa, nas outras 15 unidades da federação.