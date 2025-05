VÍDEO de show de MC Poze na CDD foi estopim para a prisão

O advogado de Poze, Fernando Henrique Cardoso, afirmou que "essa é uma narrativa antiga e já debatida", e que irá entrar com pedido de liberdade.

Prisão

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes do Rio de Janeiro prenderam na manhã desta quinta-feira (29) o MC Poze do Rodo, investigado por apologia do crime e por suspeita de envolvimento com o Comando Vermelho (CV).

A prisão ocorreu no do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio.