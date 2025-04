Motociclista apanha por não querer entrar em área do CV; VÍDEO

Um motociclista de aplicativo foi agredido com capacete por uma passageira após se recusar a levá-la ao interior do Complexo de Israel, no Rio de Janeiro. O local é controlado por uma das principais facções criminosas do estado, o Comando Vermelho (CV). A confusão foi registrada em vídeo, que mostra o momento em que a mulher parte para cima do entregador depois de ele anunciar o cancelamento da corrida.

Durante a briga, uma viatura da Polícia Militar se aproxima. Mesmo com a presença dos agentes, a discussão prossegue por alguns instantes. O policial pede ao motoqueiro que deixe o local, enquanto a mulher continua exaltada.