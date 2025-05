Alesp aprova projeto de lei que proíbe acorrentar cães e gatos

A Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) aprovou nesta terça-feira (27) um projeto de lei que proíbe que tutores mantenham cães e gatos acorrentados ou confinados de forma inadequada, que cause restrição à liberdade ou locomoção.

Segundo o projeto, de autoria do deputado Rafael Saraiva (União), fica vedado o uso de coleiras e enforcadores no pescoço desses animais. Também não é permitido o uso de cadeados para fechamento de coleiras. Somente poderão ser utilizadas coleiras do tipo peitoral, compatível com o tamanho e porte, que envolva o tronco do animal e não o submeta a riscos.

Esses animais, de acordo com o projeto, só podem ser confinados de forma temporária, com correntes do tipo vai e vem, que permitam locomoção, e precisam estar abrigados de condições extremas, como frio e calor, com disponibilidade de água, comida e ambiente limpo.