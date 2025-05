Governo pede medidas emergenciais ao STF contra fake news

"Nestes termos o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo está representado no fato de que, enquanto se aguarda o desfecho do presente julgamento, milhares de conteúdos fraudulentos são publicados diariamente por meio de provedores de aplicação da internet, sem que exista mecanismo hábil para efetivamente responsabilizar as plataformas quanto os beneficiárias nesse cenário", disse a AGU.

O pedido foi feito dentro do processo que julga o Marco Civil da Internet. A corte deve decidir se as big techs podem ser responsabilizadas por publicações de terceiros, mesmo que não haja decisão judicial.

A corte analisa a constitucionalidade do artigo 19 do texto, que obriga as empresas de tecnologia a retirarem conteúdo do ar apenas com decisão judicial.