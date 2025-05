PM dá mata-leão e arrasta homem apagado até carro; VÍDEO

PM deu mata-leão em homem, 26, por mais de dois minutos, enquanto outro impedia a aproximação de terceiros. Em um vídeo gravado por moradores, é possível ver que o policial atira para cima para afastar as pessoas que o cercam.

A princípio, o jovem se debate, mas depois parece desmaiar. Ao UOL, a ex-esposa do homem contou que ele tinha um mandado de prisão em aberto e foi parado pelos policiais após voltar de um dia de trabalho como mototaxista, por volta das 21h10. Agressões aconteceram na frente de um conjunto habitacional do bairro de Caetetuba.

Com o homem apagado, policiais o arrastam até o porta-malas do carro. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Atibaia, onde foi preso por desobediência, resistência, dano ao patrimônio público e lesão corporal.

Polícia alega que homem reagiu, versão que família nega. Ex do suspeito afirmou que ele já estava fora da motocicleta quando foi arrastado e jogado no chão.