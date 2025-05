PM manda colega mudar ângulo da câmera após tiro em jovem; VÍDEO

A Defensoria Pública alertou o Ministério Público sobre as inconsistências do caso, o que levou a Promotoria a pedir o afastamento dos policias envolvidos.

"As imagens sugerem a ausência de arma nas mãos da vítima no momento do disparo, além de indícios de possível manipulação da cena, com a inserção post mortem de objeto que justificaria o uso letal da força", diz o pedido da promotoria.

"No que tange à conduta dos policiais Ailton Severo do Nascimento e Ivo Florentino, as imagens apontam participação ativa na suposta fraude processual, seja na sugestão de plantio de arma, seja no disparo efetuado de dentro da viatura em movimento ? prática contrária aos protocolos operacionais da Polícia Militar", continua.