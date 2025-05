Tampa de bueiro solta: Carro 'voa' e taxista fica cego; VÍDEO

Um taxista de 39 anos perdeu completamente a visão do olho esquerdo após sofrer um grave acidente ao passar por um bueiro com a tampa solta, no bairro Cachambi, zona norte do Rio de Janeiro.

Com o impacto, os airbags foram acionados e objetos dentro do carro atingiram o rosto do motorista. Ele foi socorrido em estado grave e levado inicialmente ao Hospital Municipal Salgado Filho, e depois transferido ao Hospital Souza Aguiar, onde permanece internado.

De acordo com a esposa de Thiago, Engie Sobral Braga, ele passou por cirurgia de reconstrução da pálpebra, mas perdeu irreversivelmente a visão do olho esquerdo. "Além do dano físico, ele está impossibilitado de trabalhar, o que coloca em risco a segurança financeira e emocional de nossa família", desabafou nas redes sociais, classificando o caso como "tragédia" e cobrando respostas da concessionária Águas do Rio.

Moradores da região relataram que o problema com os bueiros é recorrente. "Sempre que chove forte, essas tampas se soltam, mas nunca vi um acidente tão grave", disse um vizinho em entrevista à TV Globo.