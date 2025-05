VEJA momento em que picape voa por cima de buggy

Vídeo mostra o veículo em alta velocidade ganhando impulso numa subida. O buggy está parado no local com ao menos três passageiros, além do motorista. Não há informações de feridos.

Depois da manobra, a picape ficou completamente destruída, com as rodas prejudicadas e os airs bags acionados. O motorista do veículo não foi identificado, segundo as autoridades. Além do buggy, quatro homens estavam próximos do local em que a picape começa a "voar".

Prefeita de Aracati definiu o acidente como "irresponsável" e "inaceitável". "Recebi a notícia com profunda indignação e, de imediato, acionei o comandante da Polícia Militar, o delegado da Polícia Civil e o comandante da Guarda Municipal, solicitando rigor nas apurações e ações rápidas", escreveu Roberta de Bismarck (Podemos).

Segundo a prefeita, as fiscalizações continuarão intensas na região. "Não compactuamos com atitudes que ameacem a segurança de moradores e visitantes", disse. Nas redes sociais, usuários comentaram que o caso não é isolado e que falta fiscalização no local. "Esse é o resultado de aceitarem qualquer um dirigir na área das dunas", escreveu um perfil.