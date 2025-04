Eduardo Bolsonaro faz novo giro por sanções a Moraes nos EUA

Nos encontros com diplomatas, cujos nomes não foram revelados, a solicitação foi pelo cancelamento de visto do ministro do STF, indo além da figura de magistrado. O pedido no órgão, que equivale ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil, é para que sejam impedidas de entrar nos EUA várias autoridades que tenham colaborado com o que bolsonaristas veem como ataques à liberdade de expressão no país.

Isso incluiria todos os ministros do STF, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e delegados.

O Departamento de Estado dos EUA tem tomado atitudes unilaterais, pelo poder de controlar a aprovação de vistos, e já sancionou algumas autoridades estrangeiras, entre elas a ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner.