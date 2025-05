Padre que desapareceu é achado preso e desidratado no telhado

O padre José Adeilton da Silva, de 40 anos, que estava desaparecido desde sexta-feira (23), foi encontrado no sábado (24) preso no telhado de uma casa em Pilar (AL), na região metropolitana de Maceió. Segundo a Diocese de Penedo, ele sofreu uma queda enquanto realizava um reparo e não conseguiu pedir ajuda.

O padre tentava consertar um vazamento quando caiu e ficou preso entre o forro e a estrutura do telhado. Sem celular e sem conseguir se mover, ele gritou por socorro, mas não foi ouvido. A família estranhou o sumiço e buscou a polícia. Durante as buscas, ele foi encontrado com uma torção no tornozelo e desidratado.