Papa Francisco beatifica padre assassinado no Brasil

O padre Nazareno Lanciotti, que virou mártir no Brasil segundo os preceitos da Igreja Católica, foi proclamado beato pelo papa Francisco. É o passo que precede a santificação de alguém.

Lanciotti foi assassinado em 2001, quando era sacerdote no Mato Grosso. À época, com 61 anos, levou um tiro no pescoço dentro da paróquia onde havia rezado uma missa, uma hora após a celebração. Dois homens encapuzados lideraram a ação, segundo a polícia.