No Pantanal, boi 'bota pra correr' casal de onças-pintadas; VÍDEO

O momento foi captado pela bióloga Paula Ojeda, que atua na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) da região, informou o G1.

A gravação mostra o boi passando a poucos metros das duas onças, que não demonstram comportamento predatório. Segundo Paula, os felinos são conhecidos na reserva: a fêmea se chama Itapira e o macho, Formoso.

"Itapira é uma onça muito especial para nós. Ela teve as patas queimadas durante o último grande incêndio e, após receber tratamento, foi devolvida à natureza aqui mesmo", contou ao G1 a bióloga, que acompanhava um grupo do projeto Onçafari no momento do flagrante.

Especialistas consultados pelo portal explicaram que esse tipo de interação ocorre em áreas onde há uma técnica de conservação na qual os animais se acostumam com a presença de humanos ou de outras espécies sem demonstrar agressividade.