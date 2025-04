Prática ilegal impede onça-pintada de voltar à natureza; entenda

O ataque ao caseiro aconteceu perto do pesqueiro Barra do Touro Morto, onde ele trabalhava. Os restos mortais de Jorge Avalo foram encontrados dois dias depois do desaparecimento, em área de mata fechada. Durante o resgate do corpo, a equipe de buscas também foi atacada pela onça.

Ataques fatais de onças a seres humanos são extremamente raros no Brasil. De acordo com o Cenap (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros), apenas dois casos letais foram oficialmente registrados no país, embora haja possibilidade de subnotificações.

O ICMBio reforçou que práticas ilegais como a ceva não apenas prejudicam a conservação da fauna silvestre, mas também colocam em risco moradores, trabalhadores e turistas que frequentam áreas de mata.