Ednaldo Rodrigues se afasta da CBF em nome da “paz no futebol”

O ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, retirou a ação que movia no Supremo Tribunal Federal (STF) para retornar ao comando da entidade. A decisão foi formalizada nesta segunda-feira (19), dias após ter sido afastado do cargo por determinação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

No documento, obtido pelo Metrópoles, Ednaldo manifesta o desejo de “restabelecer a paz no futebol brasileiro” e preservar sua vida pessoal. Segundo ele, sua família tem sido alvo de ataques públicos, distorções e acusações que considera injustas, promovidas por grupos contrários às mudanças de gestão implementadas em sua administração na CBF.