Osso buco com polenta

Ingredientes

1 kg de ossobuco bovino

1 cebola média

1 cenoura média

1 talo de salsão

2 tomates médios, sem sementes, picados

2 dentes de alho

2 xícaras (chá) de água

1 xícara (chá) de vinho branco

1 xícara (chá) de polpa de tomate

1 colher (sopa) de extrato de tomate

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Polenta

2 litros de água

2 xícaras (chá) de fubá pré-cozido

meia colher (chá) de sal

Osso buco é um corte que tem nome de origem Italiana (osso é “osso” mesmo; buco é “buraco”). Osso com buraco, portanto, uma alusão ao tubo que fica bem no centro do corte da carne de vaca e é preenchido com tutano. Legítima iguaria da região norte, a Lombardia, a técnica original obrigava ao cozimento lento em fogo a lenha. O advento da panela de pressão simplificou o preparo do prato, que em geral costuma ser acompanhado por polenta. Aquece corpo e alma no inverno.