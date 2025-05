Anvisa proíbe mais 2 marcas de azeite; saiba quais

A decisão foi motivada por uma denúncia encaminhada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que identificou infrações às normas sanitárias e de rotulagem, além da falta de comprovação sobre a origem dos produtos, o que compromete a segurança e a rastreabilidade dos azeites.

Esta é a segunda ação semelhante realizada nesta semana. Dois dias antes, a Anvisa já havia proibido outras duas marcas, Alonso e Quintas D’Oliveira, após verificar problemas parecidos: os rótulos mencionavam uma empresa inexistente na base de dados da Receita Federal.

A Anvisa reforça que medidas como essa são preventivas, com o objetivo de proteger a saúde do consumidor e garantir a conformidade com as legislações sanitária e fiscal.