Ancelotti chega ao Rio no domingo e terá convocação badalada

O novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, vai desembarcar no Rio de Janeiro na noite de domingo. No dia seguinte, será apresentado em um evento de convocação tão badalado que a CBF precisou recorrer a um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Ancelotti e os demais membros da comissão técnica terão no sábado o último ato à frente do Real Madrid: o jogo contra a Real Sociedad. A bola rola às 11h15 (de Brasília).