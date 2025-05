Projeto proíbe atendimento a bonecos reborn no SUS; VÍDEO

O texto do projeto determina que o uso de serviços públicos de saúde para atendimento de bonecas será terminantemente proibido. Caso a norma seja violada, o infrator poderá ser multado em até dez vezes o valor do serviço utilizado. A verba arrecadada, segundo a proposta, deverá ser direcionada a programas de tratamento de pessoas com transtornos mentais.

Em tom crítico, Caporezzo se manifestou publicamente:

“Baseado em fatos reais, eu preciso me posicionar com relação a essa loucura que estamos vendo com os bebês reborn. Esse tumulto em torno do boneco diz muito sobre nossa sociedade. É alarmante ver o quanto as pessoas se sentem solitárias e desconectadas, buscando a fuga da realidade e tentando suprir seus vazios com esse tipo de brinquedo de madame.”