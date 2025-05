Bolsonaro sabia que não havia fraude e tentou adiar relatório

Em depoimento ao Supremo Tribunal Federal nessa quarta-feira (21), o ex-comandante da Força Aérea Brasileira, brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior, afirmou que Jair Bolsonaro foi informado da inexistência de fraude nas urnas eletrônicas antes do segundo turno de 2022, mas ainda assim pressionou para adiar a divulgação do relatório das Forças Armadas que atestava a segurança do sistema.

De acordo com Baptista Júnior, Bolsonaro recebeu tal informação diretamente do então ministro da Defesa. “Sim, [ele foi informado] através do ministro da Defesa. Além das reuniões que mencionei, o ministro despachava sobre esse assunto”, declarou o militar ao ser questionado sobre o conhecimento do ex-presidente.