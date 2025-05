Defesa nega que 'kid preto' vigiasse casa de Moraes; ASSISTA

A defesa se manifestou após o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, votar para transformar em réus os dez acusados de integrar o chamado "núcleo 3" da trama golpista investigada no âmbito da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Durante o julgamento da Petição 12.100 no Supremo Tribunal Federal (STF), nessa terça-feira (20), o advogado Jeffrey Chiquini defendeu o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, conhecido como "Kid Preto", e negou que ele tenha participado de qualquer vigilância à residência do ministro Alexandre de Moraes ou de articulações para um golpe de Estado.

Azevedo é um dos acusados e foi apontado como integrante de um grupo de militares, parte deles ligados às forças especiais do Exército, conhecidos como "kids pretos", que teriam participado de reuniões para pressionar os comandos militares a aderirem a um golpe contra o Estado Democrático de Direito.

Chiquini contestou a acusação de que seu cliente estaria nos arredores da casa de Moraes e apresentou registros de geolocalização que comprovariam que Azevedo estava em casa, com base em dados armazenados na nuvem do celular. Ele também afirmou que, entre as 158 mil mensagens extraídas do celular do delator, o nome de seu cliente não aparece nem sequer uma vez.

Além disso, o advogado criticou duramente a falta de acesso às provas da investigação. “Há seis meses Azevedo está preso, e até agora não tive acesso. O que querem esconder?”, questionou, comparando a condução do processo aos métodos da Operação Lava Jato.