Itaú leiloa 171 imóveis com lances a partir de R$ 36,6 mil

O Itaú Unibanco realiza, no próximo domingo (25), um leilão online com 171 imóveis localizados em 17 estados brasileiros. Em parceria com a Biasi Leilões, o banco oferece casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais com lances iniciais a partir de R$ 36.600. O evento é exclusivamente online, a partir das 15h.

Leia mais: Mais de 50 imóveis vão a leilão por inadimplência neste ano

As propriedades estão distribuídas pelos estados do Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.