Após 30 anos na bancada, William Bonner pode dizer adeus ao JN

A Globo iniciou discretamente a contagem regressiva para uma das mudanças mais marcantes da história recente do jornalismo televisivo brasileiro: a saída de William Bonner da bancada do Jornal Nacional, prevista para outubro de 2025. A informação foi revelada pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, do portal iG.

Bonner, que comanda o noticiário desde 1996, sinalizou seu desejo de deixar o posto ainda nas eleições de 2022, quando indicou que aquele poderia ser seu último ciclo como âncora em tempo integral. O desgaste acumulado após décadas cobrindo fatos políticos e sociais, especialmente em períodos eleitorais, teria pesado na decisão.