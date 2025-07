Eduardo Bolsonaro radicaliza e provoca racha no próprio PL

Segundo o Uol, o deputado já não tenta esconder sua rixa com Nikolas, e reclamou de falta de solidariedade no episódio da tornozeleira eletrônica de Bolsonaro, além de ter criticado a falta de posicionamento enfático sobre o tarifaço.

Eduardo Bolsonaro intensificou sua atuação radical nos Estados Unidos e, com isso, causou um racha até dentro do próprio PL. A ofensiva contra o deputado Nikolas Ferreira, incentivada por Eduardo, gerou revolta entre lideranças do Centrão e da bancada ruralista, além de aprofundar seu isolamento político.

Entre parlamentares do Centrão, o nome de Eduardo já virou sinônimo de constrangimento. Um líder partidário interrompeu uma entrevista ao ser questionado sobre o deputado: “Vamos falar de gente séria”, disse com desdém. Outro dirigente afirmou que Eduardo "parou de ser levado a sério" e que seu projeto presidencial naufragou com o desgaste provocado pelo lobby nos EUA, o que teria resultado em retaliações comerciais de Donald Trump.

O comentário mais duro veio de um deputado experiente, que afirmou que Eduardo não é mais visto como candidato ao Planalto, e sim à cadeia. Circula no Congresso a avaliação de que ele poderia ser preso ao pisar no Brasil, diante das investigações que cercam a família Bolsonaro.

Apesar disso, Eduardo ainda conta com apoio dos chamados “bolsonaristas raiz”, pouco menos de 30 parlamentares, que se mantém na linha de confronto direto com o STF e em defesa intransigente do ex-presidente.