França vai construir prisão de segurança máxima em plena Amazônia

A França anunciou a construção de uma prisão de segurança máxima em plena floresta amazônica da Guiana Francesa, com foco em isolar líderes do tráfico de drogas e condenados por radicalismo islâmico. O projeto, que já provoca protestos entre autoridades e moradores locais, tem inauguração prevista para 2028 no município de Saint-Laurent-du-Maroni, próximo à fronteira com Brasil e Suriname.

Inspirado no rígido regime antimáfia italiano, o presídio contará com um anexo específico para os detentos mais perigosos, incluindo 15 vagas destinadas a radicais islâmicos. A estrutura terá 60 celas de segurança máxima e capacidade total para 500 presos, com monitoramento eletrônico 24 horas, bloqueadores de celulares e drones, revistas constantes e visitas extremamente limitadas.