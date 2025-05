PMs são afastados por espancar homem sem reação; VÍDEO

Três policiais militares foram afastados de suas funções após a divulgação de um vídeo que mostra um homem agredido durante abordagem na Zona Sul de São Paulo. As imagens, gravadas na madrugada de domingo (18), no bairro Jardim das Imbuias, mostram o homem caído no chão enquanto é alvo de chutes e golpes de cassetete dos agentes, sem apresentar reação. A informação é do G1.

O registro, feito por uma testemunha, mostra os policiais -- uma sargento e dois soldados do 27º Batalhão da Polícia Militar -- cercando o pedestre. Um deles desfere pelo menos 20 golpes de cassetete e o chuta no abdômen. Outro também participa das agressões, enquanto o terceiro observa a cena com uma arma nas mãos, sem interferir.