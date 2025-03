Homem arranca prótese de silicone da mulher com faca de cozinha

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na madrugada deste domingo (30) por tentativa de feminicídio, após esfaquear a companheira no tórax e retirar um dos implantes de silicone da vítima com uma faca. O crime aconteceu na Rua 11 do Núcleo Bandeirante.

A PMDF foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a mulher gravemente ferida. A vítima, que havia passado recentemente por cirurgia plástica, relatou que foi agredida com murros na cabeça e nas costas antes de o agressor usar uma faca de cozinha para arrancar a prótese do seio esquerdo e jogá-la pela janela.