Policial de tropa de elite morre baleado na Cidade de Deus

A via foi fechada por volta das 12h, no sentido Fundão, e liberada cerca de 30 minutos depois. Assustados com o tiroteio, motoristas abandonaram seus carros e se jogaram no chão para se proteger. Policiais fortemente armados se posicionaram entre os veículos. O trânsito chegou a ser afetado até a avenida Ayrton Senna, na Barra.

Devido à violência, a Secretaria Municipal de Educação suspendeu as aulas no turno da tarde em todas as escolas da rede localizadas na Cidade de Deus. Pela manhã, crianças precisaram se abaixar nos corredores de uma escola para se proteger dos tiros. A Secretaria Estadual de Educação também fechou uma unidade na região.

Três unidades de saúde foram fechadas temporariamente, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Ao menos 19 linhas de ônibus tiveram o trajeto alterado. A Rio Ônibus informou que este é o quinto episódio de violência que impacta a circulação dos coletivos na cidade apenas em maio.