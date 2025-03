Policial Civil de elite é morto no Rio; esposa juíza sobrevive

O policial civil João Pedro Marquini, de 38 anos, agente da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), foi morto a tiros na noite desse domingo (30) na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele foi alvejado por criminosos na altura do Túnel da Grota Funda e morreu no local. Os suspeitos fugiram em direção à comunidade César Maia, área dominada pelo Comando Vermelho.

Marquini era casado com a juíza criminal Tula Mello, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). No momento do crime, ela seguia em um carro blindado à frente do policial e não se feriu, mas seu veículo foi atingido por disparos. Inicialmente, acreditou-se que o automóvel era oficial, mas o TJRJ esclareceu que pertencia à magistrada.