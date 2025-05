Gêmea siamesa não resiste e morre após 19h de cirurgia

Kiraz, uma das irmãs siamesas submetidas a uma delicada cirurgia de separação no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia (GO), morreu nesta segunda-feira (19). A família confirmou a morte por meio de uma publicação no Instagram com a mensagem: “Descanse em paz, filha”. O estado de saúde da gêmea sobrevivente não foi divulgado.

As meninas nasceram em Igaraçu do Tietê, interior de São Paulo, unidas pelo tórax e abdômen, e compartilhavam órgãos vitais como fígado, intestino, genitália e estruturas ósseas da pelve. Além disso, possuíam uma terceira perna, o que aumentou a complexidade do procedimento.