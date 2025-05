Justiça afasta Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF

Segundo o Metrópoles, com a saída de Ednaldo, quem assume interinamente é Fernando Sarney, vice-presidente da entidade e filho do ex-presidente José Sarney. Caberá a ele conduzir o processo que definirá o novo dirigente da CBF.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou, nesta quinta-feira (15/5), o afastamento de Ednaldo Rodrigues do comando da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A decisão foi proferida pelo desembargador Gabriel Zefiro.

Sarney foi o responsável por acionar a Justiça pedindo o afastamento de Ednaldo, questionando a validade de documentos relacionados à eleição realizada em 2022.

Essa é a segunda vez que Ednaldo Rodrigues é retirado do cargo. A primeira foi em 2023, quando uma ação judicial contestou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a CBF e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), que havia viabilizado sua permanência no cargo por quatro anos.

O novo processo coloca em debate a legitimidade do reconhecimento jurídico da eleição que levou Ednaldo à presidência. Enquanto o imbróglio se desenrola, Fernando Sarney assume as rédeas da confederação.