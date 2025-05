Gripe aviária leva China e UE a suspenderem frango do Brasil

A China e a União Europeia anunciou a suspensão, por 60 dias, da importação de carne de frango brasileira, após a confirmação do primeiro caso de gripe aviária numa granja comercial no Brasil. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (16) pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

A medida responde à detecção do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (H5N1) em uma propriedade no município de Montenegro (RS), na Região Metropolitana de Porto Alegre. Trata-se do primeiro foco registrado em uma operação de avicultura industrial no país, que até então havia registrado apenas casos em aves silvestres desde maio de 2023.

Diante do caso, o governo federal decretou estado de emergência zoossanitária por 60 dias na região afetada, com a adoção de um raio de vigilância de 10 km em torno da granja. Aves do local foram sacrificadas e a área isolada. A Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul conduz investigações para identificar possíveis novos focos.

Embora a gripe aviária não seja transmitida pelo consumo de carne ou ovos, a confirmação do vírus em unidades comerciais pode impactar diretamente o comércio internacional, como evidenciado pela reação imediata da China, um dos principais destinos da proteína brasileira.