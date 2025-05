Morre suspeito de matar policial na frente da esposa juíza

Em 15 de abril, uma outra operação foi realizada na Ladeira dos Tabajaras, zona sul do Rio, com o objetivo de prender suspeitos ligados ao caso. Na ação, cinco pessoas morreram e outras três foram presas em flagrante. Entre os detidos está um suspeito de participação direta no crime.

De acordo com a investigação, horas antes do assassinato de Marquini, traficantes da comunidade dos Tabajaras teriam atacado milicianos do Antares, na zona oeste, a mando de Ronaldinho Tabajara, apontado como chefe do tráfico local e ligado à facção Comando Vermelho.

Na volta da ação, o grupo teria decidido roubar os carros de Marquini e Tula na região da Serra da Grota Funda. A polícia acredita que o objetivo seria dificultar a identificação dos criminosos, já que os veículos usados no ataque anterior tinham marcas de disparos.